Харьковщину обстреляли "Искандером" с территории России, – Синегубов
Источник:Олег Синегубов в инстаграмме
Харьков уже 19-й день героически держит оборону. Вооруженные Силы Украины не пускают врага в город и совершают контрнаступательные операции по области.
Оккупанты продолжают атаковать жилые массивы города, уничтожают исторический центр. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Читайте также Около 600 жилых домов разрушены в Харькове в результате вражеских обстрелов, – Терехов
Враг 14 марта наносил удары в частности ракетными комплексами "Искандер". По информации Штаба обороны, атаковал с территории России,
– сказал чиновник.
По словам главы военной администрации, обстрелы продолжаются и в Чугуеве, Изюме, Дергачах.
Слышите сирену – прячьтесь
Олег Синегубов обратился к харьковчанам с просьбой "не пренебрегать сигналами тревоги!" Он подчеркнул, что "как только услышите сирену – прячьтесь в укрытие!"
Мы все привыкаем к взрывам, с приходом весны начинаем чаще выходить на улицу. Но враг цинично атакует гражданскую инфраструктуру. Не теряйте бдительности!
– продолжил председатель ОВА.
Просил также жителей сразу уведомлять полицию о:
- подозрительных лицах;
- случаях мародерства;
- нарушениях.
"Полиция Харьковщины оперативно реагирует на сообщения, поэтому призываем вас объединить усилия в борьбе с врагом", – добавил глава военной администрации.