Харьковскую область снова поливают огнем: двое детей получили ранения, один мужчина погиб
Источник:Олег Синегубов
Сегодня, 19 мая, в Харьковской области снова было неспокойно. Россияне обстреливали регион как днем, так и ночью. В результате действий оккупантов погиб один человек, также есть раненые, среди которых – дети.
В Харьковской области идут бои – украинские Вооруженные силы постепенно занимают стратегические высоты и идут в контрнаступление.
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За последние 2 недели украинские защитники освободили 23 населенных пункта Харьковской области, но враг не сдается. Хуже всего, что оккупанты продолжают терроризировать мирное население.
Как прошел нынешний день в Харьковской области
С утра 19 мая россияне обстреляли Киевский район Харькова. В результате обстрелов повреждена котельная одного из медицинских учреждений. Около 12:00 вороны обстреляли Северную Салтовку, где 1 человек получил ранение.
Около 13:00 захватчики обстреляли Великие Хутора. Женщина и ребенок в возрасте 13 лет получили осколочные ранения. В результате обстрела Чугуевского района ранен парень 17 лет, в Балаклейской общине пострадала одна женщина, которая получила ранения в результате взрыва.
К сожалению, в Циркунах погиб 64-летний мужчина.
В ОВА призывают быть осторожными
Глава ОВА Харьковской области призвал местных жителей не игнорировать воздушные тревоги. Кроме того, он попросил не посещать Саржин Яр и лесопарк, поскольку россияне оставили после себя опасные взрывные устройства. В настоящее время на местах работают пиротехники.
Прошу быть максимально осмотрительными, не игнорируйте воздушные тревоги. Также прошу не посещать территорию Саржиного Яра и лесопарка. Враг там оставил очень много "взрывных" сюрпризов. На местах работают пиротехники и зачищают территории,
– призвал Олег Синегубов.
Ситуация в Харьковской области: последние новости
- Утром 19 мая Генштаб ВСУ сообщил, что на Харьковском направлении россияне пытаются вернуть утраченные позиции, откуда их раньше выбили украинские защитники.
- В целом ВСУ почти полностью освободили Харьковскую область и находятся почти возле границы с Россией.
- Но захватчики пытаются проводить контрнаступление и активизировали деятельность диверсионно-разведывательных групп.
- Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов призвал жителей региона еще не возвращаться в дома, поскольку угроза остается. В частности, враг активно обстреливает Харьков и область.
- Между тем люди из освобожденных территорий сообщают о страшных зверствах россиян. Оккупанты массово совершали сексуальные преступления, насилуя даже беззащитных младенцев на глазах у их родителей.
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