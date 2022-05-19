Харьковскую область снова поливают огнем: двое детей получили ранения, один мужчина погиб

Сегодня, 19 мая, в Харьковской области снова было неспокойно. Россияне обстреливали регион как днем, так и ночью. В результате действий оккупантов погиб один человек, также есть раненые, среди которых – дети.

В Харьковской области идут бои – украинские Вооруженные силы постепенно занимают стратегические высоты и идут в контрнаступление.

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За последние 2 недели украинские защитники освободили 23 населенных пункта Харьковской области, но враг не сдается. Хуже всего, что оккупанты продолжают терроризировать мирное население.

Как прошел нынешний день в Харьковской области

С утра 19 мая россияне обстреляли Киевский район Харькова. В результате обстрелов повреждена котельная одного из медицинских учреждений. Около 12:00 вороны обстреляли Северную Салтовку, где 1 человек получил ранение.

Около 13:00 захватчики обстреляли Великие Хутора. Женщина и ребенок в возрасте 13 лет получили осколочные ранения. В результате обстрела Чугуевского района ранен парень 17 лет, в Балаклейской общине пострадала одна женщина, которая получила ранения в результате взрыва.

К сожалению, в Циркунах погиб 64-летний мужчина.

В ОВА призывают быть осторожными

Глава ОВА Харьковской области призвал местных жителей не игнорировать воздушные тревоги. Кроме того, он попросил не посещать Саржин Яр и лесопарк, поскольку россияне оставили после себя опасные взрывные устройства. В настоящее время на местах работают пиротехники.

Прошу быть максимально осмотрительными, не игнорируйте воздушные тревоги. Также прошу не посещать территорию Саржиного Яра и лесопарка. Враг там оставил очень много "взрывных" сюрпризов. На местах работают пиротехники и зачищают территории,

– призвал Олег Синегубов.

Ситуация в Харьковской области: последние новости

Утром 19 мая Генштаб ВСУ сообщил, что на Харьковском направлении россияне пытаются вернуть утраченные позиции, откуда их раньше выбили украинские защитники.

В целом ВСУ почти полностью освободили Харьковскую область и находятся почти возле границы с Россией.

Но захватчики пытаются проводить контрнаступление и активизировали деятельность диверсионно-разведывательных групп.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов призвал жителей региона еще не возвращаться в дома, поскольку угроза остается. В частности, враг активно обстреливает Харьков и область.

Между тем люди из освобожденных территорий сообщают о страшных зверствах россиян. Оккупанты массово совершали сексуальные преступления, насилуя даже беззащитных младенцев на глазах у их родителей.

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