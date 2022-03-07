С Харьковщины эвакуировали почти пол тысячи студентов: они будут жить на Тернопольщине
7 марта 2022 , 17:13Читати новину українською
Источник:телеграм Олега Синегубова
Харьков оказался под непрерывным обстрелом российских военных, из-за чего из города проводят массовую эвакуацию людей. Из области уже эвакуировали около полутысячи студентов.
В понедельник, 7 марта, была организована эвакуация студентов, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
На тему Эвакуационные поезда на 7 марта
Эвакуировали студентов:
- высших учебных заведений;
- профессиональных учебных заведений;
- профессионально-технических учебных заведений.
В общей сложности на эвакуационный поезд попало 486 человек. Сообщается, что более 350 студентов всех вузов и представители преподавательско-профессорского состава.
Студентов эвакуировали в Тернопольскую область.