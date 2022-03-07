С Харьковщины эвакуировали почти пол тысячи студентов: они будут жить на Тернопольщине

7 марта 2022 , 17:13
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Источник:

телеграм Олега Синегубова

Харьков оказался под непрерывным обстрелом российских военных, из-за чего из города проводят массовую эвакуацию людей. Из области уже эвакуировали около полутысячи студентов.

В понедельник, 7 марта, была организована эвакуация студентов, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Эвакуировали студентов:

  • высших учебных заведений;
  • профессиональных учебных заведений;
  • профессионально-технических учебных заведений.

В общей сложности на эвакуационный поезд попало 486 человек. Сообщается, что более 350 студентов всех вузов и представители преподавательско-профессорского состава.

Студентов эвакуировали в Тернопольскую область.

 

Автор: Михайло Гема