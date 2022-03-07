У понеділок, 7-го березня, було організовано евакуацію студентів, повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

До теми Евакуаційні потяги на 7 березня

Евакуювали студентів:

  • вищих закладів освіти;
  • фахових закладів освіти;
  • професійно-технічних закладів освіти.

Загалом на евакуаційний потяг потрапило 486 людини. Повідомляється, що понад 350 студентів усіх вишів та представники викладацько-професорського складу.

Студентів евакуювали в Тернопільську область.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.