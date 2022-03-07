У понеділок, 7-го березня, було організовано евакуацію студентів, повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
До теми Евакуаційні потяги на 7 березня
Евакуювали студентів:
- вищих закладів освіти;
- фахових закладів освіти;
- професійно-технічних закладів освіти.
Загалом на евакуаційний потяг потрапило 486 людини. Повідомляється, що понад 350 студентів усіх вишів та представники викладацько-професорського складу.
Студентів евакуювали в Тернопільську область.
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