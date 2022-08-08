Харьковские соглашения: экс-министру обороны Ежелю объявили подозрение в государственной измене

Офис генпрокурора объявил подозрение в государственной измене бывшему министру обороны Украины Михаилу Ежелю. Именно он согласовал подписание так называемых Харьковских соглашений в 2010 году.

Михаил Ежель знал об угрозе, которую представляет продление пребывания черноморского флота россии в Крыму. Однако, несмотря на это, он одобрил соответствующие документы, которые были подписаны беглым экс-президентом Виктором Януковичем и тогдашним главой кремля дмитрием медведевым в Харькове.

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Харьковские соглашения способствовали оккупации Крыма

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что Харьковские соглашения, согласованные Михаилом Ежелем, способствовали увеличению российских войск в Крыму, что помогло россиянам в 2014 году оккупировать украинский полуостров.

В ГБР уточнили, что министр обороны одобрил проект Харьковских соглашений, не посетив заседание Кабинета Министров, на котором обсуждали эти документы.

Проекты этих документов Министр обороны Украины согласовал, даже не посетив заседание Кабинета Министров Украины 21 апреля 2010 года, на котором они обсуждались, а также без проведения обязательной правовой экспертизы о соответствии проекта Соглашения Конституции и законам Украины,

– говорится в сообщении ГБР.

Дело о Харьковских соглашениях

Подписанные Януковичем и медведевым в Харькове документы, предусматривавшие продолжение пребывания черноморского флота россии в Крыму до 2042 года в обмен на скидку на газ, способствовали российской агрессии. Поэтому сейчас против причастных к подписанию этих документов расследуют уголовные дела по статье о государственной измене.

Михаил Ежель стал пятым фигурантом дела. Кроме него, в уголовных производствах фигурируют беглый экс-президент Виктор Янукович, бывший премьер-министр Николай Азаров, экс-глава МИД Константин Грищенко и экс-министр юстиции Александр Лавринович.

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