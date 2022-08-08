Михайло Єжель знав про загрозу, яку становить продовження перебування чорноморського флоту росії в Криму. Однак попри те він схвалив відповідні документи, які були підписані експрезидентом-втікачем Віктором Януковичем і тодішнім очільником кремля дмітрієм мєдвєдєвим у Харкові.

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Харківські угоди сприяли окупації Криму

В Офісі генпрокурора наголосили, що Харківські угоди, погоджені Михайлом Єжелем, сприяли збільшенню російських військ в Криму, що й допомогло росіянам у 2014 році окупувати український півострів.

У ДБР уточнили, що міністр оборони схвалив проєкт Харківських угод не відвідавши засідання Кабінету Міністрів, на якому обговорювали ці документи.

Проєкти цих документів Міністр оборони України погодив навіть не відвідавши засідання Кабінету Міністрів України 21 квітня 2010 року, на якому вони обговорювались, а також без проведення обов’язкової правової експертизи щодо відповідності проєкту Угоди Конституції та законам України,

– йдеться в повідомленні ДБР.

Справа про Харківські угоди

Підписані Януковичем і мєдвєдєвим у Харкові документи, які передбачали продовження перебування чорноморського флоту росії у Криму до 2042 року в обмін на знижку на газ, сприяли російській агресії. Тому зараз проти причетних до підписання цих документів розслідують кримінальні справи за статтею про державну зраду.

Михайло Єжель став п'ятим фігурантом справи. Крім нього, у кримінальних провадженнях фігурують експрезидент-втікач Віктор Янукович, колишній прем'єр-міністр Микола Азаров, ексглава МЗС Костянтин Грищенко та ексміністр юстиції Олександр Лавринович.

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