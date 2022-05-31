"Харьковские соглашения": начнется спецрасследование по подозрению Николая Азарова в госизмене

Печерский районный суд Киева дал разрешение на досудебное расследование по делу так называемых "Харьковских соглашений". Оно касается непосредственно бывшего премьер-министра Украины времен Януковича Николая Азарова.

Отмечается, что речь идет о подозрении одиозного эксполитика в государственной измене . Об этом сообщили на официальных страницах Офиса генпрокурора и ДБР , которое и будет заниматься досудебным расследованием, сообщает 24 канал.

Читайте также Доказанный факт, – Данилов рассказал, как Тупицкий и судьи должны были легитимизировать Януковича

Расследование по подозреваемому в государственной измене Николаю Азарову

Государственное бро расследование получило разрешение Печерского суда на осуществление специального досудебного расследования по делу в отношении бывшего главы правительства Украины Николая Азарова . Мужчину Кремля и подопечного экс-президента-беглеца подозревают в совершении государственной измены по предварительному сговору группы лиц.

ДБР было установлено, что при подписании 21 апреля 2010 года соглашения между Украиной и Россией о пребывании черноморского флота страны-агрессорки на территории нашего государства Азаров действовал в интересах Москвы и повредил суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, а также обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины.

Отмечается, что содержание и условия этих так называемых "Харьковских соглашений" были навязаны тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым в преддверии подписания документа. Полностью осознавая последствия подписания этого соглашения для Украины Николай Азаров создал условия для продолжения пребывания черноморского флота России на территории Украины сроком 25 лет.

Вас может заинтересовать ДБР арестовало более 200 миллионов эксрегионала, близкого к Януковичу

По данным следствия, такие действия экс-премьера способствовали наращиванию военной техники и личного состава вооруженных сил России в Украине, которые были использованы страной-агрессоркой во время оккупации Автономной Республики Крым вместе с Севастополем в 2014 году.

Что известно о так называемых "Харьковских соглашениях"

Соглашение между Украиной и Россией, подписанное Януковичем и Медведевым 21 апреля 2010 года. По ней срок пребывания черноморского флота России в Севастополе был продлен с 2017 по 2042 год с автоматическим продлением на 5 лет, если на то после завершения действия документа согласятся обе стороны. В обмен на это Украина получала льготный тариф на российский газ путем аннулирования таможенных пошлин.

Материалы дела против Николая Азарова

В ДБР отметили, что проект так называемых "Харьковских соглашений" перед подписанием даже не прошел правовую экспертизу , предусмотренную Законом Украины "О международных договорах Украины".

Кроме того, следователи получили оригиналы документов , свидетельствующих о целенаправленных действиях бывших высших должностных лиц нашего государства против суверенитета и территориальной целостности Украины по указанию высшего руководства России.

Отмечается, что эти противоправные поступки совершались по предварительному сговору группы лиц бывшим премьер-министром Николаем Азаровым и экспрезидентом Виктором Януковичем . К слову, оба беглеца в рамках этого уголовного производства объявлены в розыск.

Обратите внимание – Киев строит первый предел обороны: смотрите видео