Украина готовится отменить коварное соглашение о размещении Черноморского флота России в Крыму

Конституционный суд Украины получил прошение от народных депутатов. В нем народные избранники просят проверить конституционность Харьковских соглашений, подписанных Украиной и Россией в 2010 году.

Собственно эти соглашения позволили врагу в дальнейшем держать свой черноморский флот в Севастополе. Согласно договоренности, "зеленый свет" дали вплоть до 2042 года. Спустя всего несколько лет после подписания соглашения россияне оккупировали полуостров Крым.

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Стремятся посмотреть Харьковские соглашения

Просьбу в Конституционный суд отправили 49 народных депутатов. Поступила она 31 марта. Следуйте по этой ссылке, чтобы ознакомиться с текстом просьбы нардепов.

В представлении они отметили, что скандальные Харьковские соглашения нарушают Конституцию Украины. Если быть более точными, то часть 7 статьи. Речь идет о том, что на территории нашего государства не допускается расположение иностранных военных баз.

Но это еще не всё. Народные избранники считают, что соглашение, подписанное Москвой и Киевом, еще и противоречит принципам обеспечения национальной безопасности Украины.

Кроме того, народные депутаты Украины отмечают отсутствие нормативно-правовой базы для совершения международного соглашения такого содержания,

– говорят в Конституционном Суде.

С учетом всего вышеперечисленного народные депутаты отметили, что у них есть основания определить Харьковские соглашения неконституционными.

Соглашения подписал Янукович и Медведев