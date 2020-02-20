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      Харьковских патрульных разоблачили на взятке через мобильное приложение

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      Двое патрульных в Харькове получили 2 тысячи гривен взятки через мобильное приложение. Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

      Инцидент произошел 21 января 2020 года, сообщает прокуратура Харьковской области. В патрульную полицию поступило сообщение, что женщина за рулем Nissan X-Trail съехала в кювет. Когда правоохранители прибыли на место ДТП, водитель отметила, что уже отменила вызов.

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      Но 28-летний старший лейтенант и 25-летняя сержант полиции решили составить административный протокол о правонарушении. Они предупредили водителя, что ридется уплатить штраф и ее лишат водительских прав.

      В служебном автомобиле женщина получила бланки для заполнения и предложение не составлять протокол за 2 тысячи гривен. Водитель ответила, что не имеет при себе такой суммы, но деньги есть на банковской карте.

      Патрульні хабар Харків
      Двое патрульных получили подозрение за взяточничество / Фото: Прокуратура Харьковской области

      Правоохранители предложили воспользоваться мобильным приложением. Женщина перевела 2 тысячи гривен на личную карточку сержанта полиции.

      Патрульные составили рапорт, что ДТП не обнаружено, на телефонные звонки никто не отвечал, с написанием заявления никто не обращался, и на обследованной территории признаки ДТП отсутствуют.

      Сейчас им сообщили о подозрении. Теперь патрульным грозит лишение свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

      Харків хабар патрульні
      Патрульныеполучили взятку через мобильное приложение / Фото: Прокуратура Харьковской области

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Полиция Новости Харькова Криминал Взятка Криминальные новости
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