Во время обстрелов ложатся на дно: как живут дельфины в Харькове, которых невозможно вывезти

Из большой семьи морских млекопитающих в дельфинарии Харькова сейчас живут только 2 белых кита – Пломбир и Снежка, и семья дельфинов – мама, папа и малыш, родившийся в начале полномасштабной войны. Его называют дельфином военного времени.

Пока вывезти животных невозможно

Китов невозможно вывезти из-за слишком больших размеров, что требует соответствующих условий для транспортировки, которые сейчас невозможно обеспечить. Дельфины также вынуждены оставаться, ведь их детеныш еще слишком маленький. Об этом 24 канала рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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Мощные обстрелы в дельфинарии слышны каждый день. Его жители уже даже привыкли и перестали стряхивать – для них это стало нормой.

Они просто ложатся на дно, и 15 – 20 минут ждут, пока все успокоится. И возвращаются к активному образу жизни,

– рассказал тренер морских млекопитающих Владислав Литневский.

Кроме того, наряду с дельфинами и китами живут разнообразные рыбы, более чувствительные к взрывам. В общем, от них страдают все рыбы, но некоторые виды, которые сверхчувствительны даже к маленьким вибрациям.

По словам маркетолога дельфинария Игоря Кучерявого, таких видов есть 2. В первую очередь это змееголовы, несколько из которых даже погибли во время сильных взрывов рядом. Также есть особый вид пираней, тоже погибающих из-за повышенной чувствительности к вибрациям.

Пострадало от вражеских обстрелов и само здание дельфинария. Когда кассетные снаряды взрывались в саду Шевченко, что совсем рядом, здесь сильно порубило навесную крышу, повредило сиденье и т.д. Некоторые из этих повреждений уже отремонтированы.

Важно, что сейчас дельфинарий возобновил свою работу. Так что тем, кого успокаивают дельфины, можно прийти сюда на своеобразную терапию. Там говорят, что млекопитающие скучают по людям, ведь уже много лет жили в таких условиях и привыкли к ним.

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