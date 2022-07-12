Наразі вивезти тварин неможливо

Китів неможливо вивезти через занадто великі розміри, що вимагає відповідних умов для транспортування, забезпечити які зараз неможливо. Дельфіни також вимушені залишатися, адже їхнє дитинча ще занадто маленьке. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка із Харкова Анна Черненко.

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Потужні обстріли у дельфінарії чути щодня. Його мешканці вже навіть звикли та перестали стресувати – для них це стало нормою.

Вони просто лягають на дно, і 15 – 20 хвилин чекають, поки все заспокоїться. І повертаються до активного способу життя,

– розповів тренер морських ссавців Владислав Літневський.

Крім того, поряд із дельфінами та китами живуть різноманітні риби, які більш чутливі до вибухів. Загалом від них страждають усі риби, але деякі види, що надчутливі навіть до маленьких вібрацій.

За словами маркетолога дельфінарію Ігоря Кучерявого, таких видів є 2. Насамперед це – змієголови, декілька з яких навіть загинули під час сильних вибухів поряд. Також є особливий вид піраней, які теж гинуть через підвищену чутливість до вібрацій.

Постраждала від ворожих обстрілів і сама будівля дельфінарію. Коли касетні снаряди вибухали у саду Шевченка, що зовсім поряд, тут сильно посікло навісний дах, пошкодило сидіння тощо. Деякі з цих пошкоджень вже поремонтували.

Важливо, що зараз дельфінарій відновив свою роботу. Тож тим, кого заспокоюють дельфіни, можна прийти сюди на своєрідну терапію. Там говорять, що ссавці сумують за людьми, адже вже багато років жили у таких умовах і звикли до них.

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