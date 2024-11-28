На Харьковщине ликвидировали МСЭК: депутаты проголосовали за соответствующее решение

Харьковский областной совет 28 ноября проголосовал за ликвидацию Областного центра медико-социальной экспертизы. Теперь его персонал переведут в областную клиническую больницу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на депутата Галину Куц. Отмечается, что решение поддержали 89 депутатов, голосов против не было.

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На Харьковщине депутаты проголосовали за ликвидацию МСЭК

Решение о ликвидации МСЭК депутаты приняли на сессии, которая проходили в дистанционном режиме.

МСЭК в Харькове ликвидирована. Харьковский областной совет проголосовал за прекращение этой структуры путем присоединения ее к Харьковской областной больнице,

– написала Галина Куц.

Всех сотрудников МСЭК переведут в областную больницу, где им предложат должности лечащих врачей. Директор департамента здравоохранения Харьковской ОГА Татьяна Деменко объяснила, что другие должности они не имеют права занимать – в частности председатели всех МСЭК не могут быть членами вновь созданных экспертных команд.

Напомним, 22 октября Владимир Зеленский провел заседание СНБО по ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц различных государственных органов с получением инвалидности. Решение СНБО предусматривает ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.