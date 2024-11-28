Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на депутатку Галину Куц. Зазначається, що рішення підтримали 89 депутатів, голосів проти не було.

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На Харківщині депутати проголосували за ліквідацію МСЕК

Рішення про ліквідацію МСЕК депутати ухвалили на сесії, яка проходили в дистанційному режимі.

МСЕК у Харкові ліквідовано. Харківська обласна рада проголосувалла за припинення цієї структури шляхом приєднання її до Харківської обласної лікарні,

– написала Галина Куц.

Всіх співробітників МСЕК переведуть до обласної лікарні, де їм запропонують посади лікуючих лікарів. Директорка департаменту охорони здоров'я Харківської ОВА Тетяна Деменко пояснила, що інші посади вони не мають права обіймати – зокрема голови всіх МСЕК не можуть бути членами новостворених експертних команд.

Нагадаємо, 22 жовтня Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК і зловживаннями посадових осіб різних державних органів з отриманням інвалідності. Рішення РНБО передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій із 31 грудня 2024 року.