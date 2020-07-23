Харьковский сообщник луцкого террориста регулярно отправлял ему оружие
После захвата автобуса в Луцке Максимом Кривошем 21 июля полиция смогла установить его сообщника – Дмитрия Михайленко, который живет в Харькове. Как выяснили правоохранители, последний регулярно поставлял своему сообщнику оружие и боеприпасы.
О деталях сотрудничества Максима Кривоша с его сообщником журналистам рассказал руководитель полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко, сообщает 24 канал.
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Что интересно, Дмитрий Михайленко отправлял оружие не только в Луцк. Он вообще занимался торговлей оружием, поэтому направлял свои "посылки" и в другие города.
Сейчас мы проверяем, с кем еще общался подозреваемый. Для этого специалисты используют различные технические средства. Например, данные с мобильного телефона Михайленко,
– рассказал Валерий Сокуренко.
К слову, накануне обыскали два дачных дома, принадлежащих подозреваемому. Впрочем там ничего не нашли. В то же время глава харьковской полиции уверяет, что правоохранители знают круг "клиентов" Дмитрия Михайленко.
События в Луцке и при чем здесь Михайленко: коротко
- В Луцке 21 июля вооруженный Максим Кривошей захватил автобус и взял в заложники 14 его пассажиров. Так он удерживал их в течение более 12:00.
- Впоследствии террорист добровольно сдался силовикам, а никто из заложников не пострадал. Операцию совместно проводили полиция и СБУ.
- В тот же день задержали Дмитрия Михайленко по подозрению в помощи луцком террористу. Его задержали именно из-за посылки Кривошей с неизвестным содержимым.
- Позже в доме харьковчанина провели обыски и нашли целый арсенал оружия и боеприпасов. Их он якобы привозил с зоны боевых действий на Донбассе. Еще два обыска провели на дачах, но там оружия не было.