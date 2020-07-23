После захвата автобуса в Луцке Максимом Кривошем 21 июля полиция смогла установить его сообщника – Дмитрия Михайленко, который живет в Харькове. Как выяснили правоохранители, последний регулярно поставлял своему сообщнику оружие и боеприпасы.

О деталях сотрудничества Максима Кривоша с его сообщником журналистам рассказал руководитель полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко, сообщает 24 канал.

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Что интересно, Дмитрий Михайленко отправлял оружие не только в Луцк. Он вообще занимался торговлей оружием, поэтому направлял свои "посылки" и в другие города.

Сейчас мы проверяем, с кем еще общался подозреваемый. Для этого специалисты используют различные технические средства. Например, данные с мобильного телефона Михайленко,

– рассказал Валерий Сокуренко.

К слову, накануне обыскали два дачных дома, принадлежащих подозреваемому. Впрочем там ничего не нашли. В то же время глава харьковской полиции уверяет, что правоохранители знают круг "клиентов" Дмитрия Михайленко.

События в Луцке и при чем здесь Михайленко: коротко