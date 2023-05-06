"Глаза": Резников рассказал некоторые секреты, которые сделали возможным контрнаступление на Харьковщину

Реализация Харьковского контрнаступления войдет в историю как одна из самых успешных военных операций. В значительной степени ее реализация стала возможна благодаря страху российских военных перед командованием и системе "Глаза".

Об этом в фильме Дмитрия Комарова "Год. За кадром" рассказал глава Минобороны Украины Алексей Резников, информирует 24 Канал. По его словам, это был еще один пример нашей подготовки: к операции, планированию и соответственно реализация.

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Мы использовали систему "Глаза". Сейчас уже можно сказать о таком проекте. Это не то чтобы секрет, просто мы его не объявляли,

– отметил Резников.

По его словам, Украина имеет систему, в которой есть оператор, имеющий контакт с другими, а координируют действия военных на земле.

"Сейчас у нас в воздухе более тысячи операторов разных типов дронов от маленьких простых до больших серьезных. Онлайн, постоянное наблюдение и подразделения это видят. Это не только командование видит, но и артиллеристы", – добавил глава оборонного ведомства.

Следовательно, именно благодаря нашему преимуществу в воздухе "глазами", разных подразделений, командование тоже это видело, и мы видели, как и что происходит.

Поэтому наши ребята двигались вперед. А вот россияне не докладывают своему начальству, когда у них идет потеря территории. Они до двух дней держат доклад "наверх", чтобы им не прилетело,

– объяснил Резников.

Российские генералы в шоке

Министр обороны также рассказал, что когда российский генерал, думая, что он находится в глубоком тылу, в 60 километрах от линии фронта, едет с колонной техники, его встречают ВСУ и берут эту колонну в плен – российский генерал шокирован.

Ему даже в голову не могло прийти, что украинцы уже будут, в их понимании, в глубоком тылу. Когда наши десантники, если правильно помню, из 80-й бригады, на австралийских Bushmaster, вышли на реку Оскол, что в Купянске. Ну это просто! Я посмотрел на карте: Красавчики,

– рассказал министр.

Алексей Резников вспомнил, что тогда попросил записать на английском языке обращение и отправил коллеге из Австралии, в котором сказал "Видишь, не зря бронемашину Bushmaster передавал. Давай еще!"

Министр также отметил, что успех контрнаступления – это мастерство украинских военных. Это планирование нашего командования, правильное, грамотное и продуманное применение всех сил, осведомленность происходящего. И по мнению Резникова, очень важно и дальше развивать украинский БПЛА-сектор.