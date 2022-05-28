Харьковское направление: россияне обстреливали местных и начали дистанционное минирование
28 мая 2022 , 08:32Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
В Харьковском направлении россияне не наступали. Тем не менее, они обстреливали мирных жителей и дистанционно миновали территорию.
Российские кафиры обстреляли гражданские районы возле Терновой, Прудянки, Русских Тишек, Кутузовки, Варваровки, Петровки, Михайловки, Коробочкиного. Об этом сообщили в Генштабе 28 мая.
Обратите внимание Большие потери россиян на Юге и отсутствие надежды на переговоры: основное за 94 день войны
Оккупанты обстреляли Харьковщину
В Харьковском направлении противник активных наступательных действий не проводил. Обстрелял гражданскую инфраструктуру. Проводил дистанционное минирование местности на возможных направлениях действий Сил обороны,
– говорится в сообщении.
Ситуация на фронте по состоянию на утро 28 мая
- На Волынском и Полесском направлениях белорусские группировки усилили маневровыми группами радиоэлектронной борьбы. Возле Лунинца Брестской области перемещен дивизион ОТРК "Искандер-М". Есть угроза ракетных ударов из Беларуси.
- На Северском направлении существенных изменений нет. На Слобожанском направлении враг обстреливает позиции украинских военных.
- На Славянском направлении враг обстрелял из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах Студенок, Святогорск, Богородичное, Карнауховка и Вернополье.
- В Донецком направлении враг пытается выйти в тыл наших войск и нарушить пути логистического обеспечения на Бахмутском направлении. Также российские захватчики штурмовали район населенных пунктов Нагорное, Васильевка, Камышеваха и Возрождения. Эти территории они обстреливали из артиллерии и минометов.
- На Авдеевском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру возле Новобахмутовки, Новоселовки Второй, Веселого, Авдеевки, Песков и Красногоровки. Кроме того, российские кафиры нанесли авиаудары по гражданской инфраструктуре в районах Яковлевки, Авдеевки, Веселого и Каменки.
- На Донецком направлении захватчики активно наступают, пытаются закрепиться в районе Лимана.
- На Кураховском направлении россияне обстреливали позиции сил обороны и гражданскую инфраструктуру вблизи Марьинки, Охотничьего и Павловки.
- В Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Времовка, Полтавка, Красное, Гуляйполе, Орехов, Каменское и других. Вражеская армейская авиация действовала близ Ольговского.
- На Южнобужском направлении кафиры пытаются удержать занятые позиции и работают над фортификационным оборудованием позиций третьего рубежа обороны.
- В России продолжаются мероприятия скрытой мобилизации. В Воронежской области идет подготовка резервистов.