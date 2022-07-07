На Харьковском направлении оккупанты заминировали автомобильные пути

Возле Шестакового в Харьковской области российские захватчики заминировали автодороги. Таким образом, они хотят ограничить движение украинского транспорта.

Россияне заминировали автодороги дистанционно. Об этом сообщают в утренней сводке Генерального штаба 7 июля.

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Ситуация на Харьковском направлении

Недалеко от Шестакового оккупанты дистанционно заминировали автомобильные пути,

– говорится в сообщении.

В Харьковском направлении россияне сосредотачивают основные усилия на удержании занятых территорий. На отдельных участках столкновения линии пытаются вести штурмовые действия.

Враг обстрелял из артиллерии район Слатино, Малой Даниловки, Русских Тишек, Веселого, Кутузовки, Пришибу и Гусаровки.

Главное с фронта по данным Генштаба

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет.

На Северском направлении выявлено создание еще одной группировки врага в приграничных районах Брянской и Курской областей. Оккупанты обстреляли Волковку, Мирополье, Кондратовку и Эсмань Сумской области.

На Славянском направлении россияне обстреляли из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы Долины, Курульки, Мазановки, Богородичного, Адамовки и Чепеля.

На Краматорском направлении захватчики обстреляли район Кривых Лук, Кузьминовки и Григорьевки.

На Бахмутском направлении оккупанты атаковали из ствольной артиллерии районы Ивано-Дарьевки, Семигорья и Углегорской ТЭС, нанесли авиаудара неподалеку от Спорного.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял позиции ВСУ.

На Силобужском южном направлении россияне атаковали из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии район Лимана, Посад-Покровского, Прибугского, Мирного, Котляревого и Благодатного. В районе Добрянки ВСУ почти полностью уничтожили вражескую ДРГ.

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