росіяни замінували автошляхи дистанційно. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генерального штабу 7 липня.

Зверніть увагу Луганщина не окупована повністю, за понад 4 місяці ворог пройшов лише 30 кілометрів, – Гайдай

Ситуація на Харківському напрямку

Неподалік Шестакового окупанти дистанційно замінували автомобільні шляхи,

– мовиться в повідомленні.

На Харківському напрямку росіяни зосереджують основні зусилля на утримані зайнятих територій. На окремих ділянках лінії зіткнення намагаються вести штурмові дії.

Ворог обстріляв з артилерії район Слатиного, Малої Данилівки, Руських Тишок, Веселого, Кутузівки, Пришибу та Гусарівки.

Головне з фронту за даними Генштабу

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає.

На Сіверському напрямку виявлено створення ще одного угруповання ворога в прикордонних районах Брянської та Курської областей. Окупанти обстріляли Вовківку, Миропілля, Кіндратівку та Есмань Сумської області.

На Слов'янському напрямку росіяни обстріляли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони Долини, Курульки, Мазанівки, Богородичного, Адамівки та Чепеля.

На Краматорському напрямку загарбники обстріляли район Кривих Лук, Кузьминівки та Григорівки.

На Бахмутському напрямку окупанти атакували зі ствольної артилерії райони Івано-Дар'ївки, Семигір'я та Вуглегірської ТЕС, завдали авіаудару неподалік Спірного.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстріляв позиції ЗСУ.

На Силобузькому південному напрямку росіяни атакували з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії район Лиману, Посад-Покровського, Прибузького, Мирного, Котляревого та Благодатного. У районі Добрянки ЗСУ майже повністю знищили ворожу ДРГ.

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