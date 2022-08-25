Пока город обстреливают, харьковский чиновник отдыхает на Лазурном побережье: детали скандала

Харьковского чиновника Сергея Колесника заметили во французской Ницце, пока Харьков страдает от обстрелов врага. За свою выходку чиновник поплатился должностью.

Чиновника "застукали" местные СМИ

Местные СМИ заметили, что директор департамента земельных отношений Харьковского горсовета Сергей Колесник во время войны опубликовал в соцсетях фото, где отдыхает на Лазурном побережье в Ницце (Франция). Он опубликовал фотографию, указав геолокацию.

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Как пишут СМИ, на одной из фотографий чиновник, вероятно, с семьей на центральной площади в Ницце. На одном из фото Колесник держит пакет из элитного бутика Hermes.



Сергей Колесник с семьей в Ницце / Фото из соцсетей чиновника

На двух других фотографиях он рядом со спорткаром Porsche с харьковскими номерами. Стоимость такого авто оценивают почти в 4,7 миллиона гривен.



Сергей Колесник садится в Porsche / Фото из соцсетей чиновника

После того как его фото было распространено в соцсетях, Сергей Колесник закрыл доступ к своей странице в фейсбуке.

Пока неизвестно, на каком основании Сергей Колесник смог покинуть территорию Украины.

Колесника уже уволили

Мэр Харькова Игорь Терехов поручил провести проверку после того, как в СМИ появилась информация, что Колесник отдыхает в Ницце. Харьковский мэр пообещал уволить чиновника, если он действительно во Франции.

У меня решение однозначное. Этот человек не должен занимать, если подтвердятся факты, такую должность, которую он занимает. Я дал задание буквально вчера после этой информации проверить все факты. Если факты подтвердятся, он будет уволен,

– говорил Терехов.

Депутаты Харьковского городского совета от партии "Европейская солидарность" выступили с требованием провести проверку факта пребывания Сергея Колесника в Ницце. Они заявили, что будут инициировать его увольнение, если факт подтвердится.

Вечером 25 августа в СМИ появилась информация, что Игорь Терехов уволил Сергея Колесника. "Это цинизм и хамство. Он уволен", – цитируют некоторые медиа Терехова.

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