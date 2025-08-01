Российская армия в ночь на 1 августа ударила по детскому психоневрологическому интернату в Харьковской области. Там вспыхнул пожар, само здание полностью уничтожено.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Шевченковской поселковой военной администрации Сергея Старикова и ГСЧС Украины.

К теме Горело предприятие, погиб человек: последствия вражеской атаки на Харьковскую область

Что известно об ударе по детскому интернату в Харьковской области?

Сергей Стариков рассказал, что около полуночи 1 августа Шевченковская громада подверглась жестокий воздушный удар от врага.

Полностью уничтожен детский психоневрологический интернат. На момент атаки помещение пустовало, просто было под охраной. К счастью, жертв нет,

– написал чиновник.

Последствия вражеской атаки по детскому интернату в Харьковской области / Фото из фейсбука Сергея Старикова

Начальник Шевченковской поселковой военной администрации отметил, что повреждены также были жилые дома, расположенные рядом.

В ГСЧС добавили, что в Харьковской области российские удары БПЛА вызвали пожары в учебном заведении и сельхозпредприятии в Изюмском и Купянском районах.

В Харьковской области после вражеской атаки 1 августа возникли пожары / Фото ГСЧС Харьковской области

К ликвидации последствий российской атаки привлекались подразделения ГСЧС, в том числе медицинский расчет, и пожарные местной пожарной команды из поселка Андреевка.