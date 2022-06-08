В Харьковской области было несколько прилетов, из-под завалов достали пострадавшего, – Синегубов

Российские оккупанты продолжают гатить по Харьковской области. В результате обстрелов захватчиков есть погибшие и раненые гражданские, также повреждены многоэтажки и частные дома.

Об этом сообщил в эфире национального марафона глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов, передает 24 канал. Он отметил, что россияне били по Харьковщине из артиллерии и реактивных систем залпового огня.

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Обстрелы Харькова

По словам Синегубова, в течение суток, 7 июня, российские кафиры били по Шевченковскому и части Киевского районов Харькова. Также пострадал жилмассив Алексеевка. Всего в городе за сутки 1 человек погиб, еще 6 получили ранения.

Он отметил, что обстрелы россиян повредили:

жилые дома;

админпомещение;

частные домовладения;

супермаркет;

другие нежилые помещения.

Последствия обстрелов Харьковской области

Глава ОВА сообщил, что в Харьковском районе враг обстрелял Циркуны, Черкасскую Лозовую и Слатино. В результате обстрелов в Черкасской Лозовой – 2 человека погибли, еще 3 ранены.

В Чугуевском районе кафиры били по населенному пункту Лебяже, в результате попадания вражеских снарядов занялись пожары в частном домовладении. В селе Коробочкино из-за обстрелов вспыхнули частные дома, есть 1 погибший и 1 раненый. Кроме того, 1 человек погиб, а 2 получили ранения в Печенегах.

В Харьковской области уже утром было несколько прилетов, из-под завалов получили пострадавшего. Сейчас у нас 12 пострадавших и, к сожалению, 5 человек погибли от действий российского агрессора в области и городе Харьков,

– заявил Синегубов.

Задание российских захватчиков

Глава ОВА добавил, что российские обстрелы Харьковщины активизировались, поскольку враг сначала сосредотачивал внимание на позициях наших Вооруженных Сил. Однако у российских кафиров тоже есть задача – терроризировать местное население.

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"Особенно жителей Харькова, поскольку к нам возвращается большое количество людей, начинающих возобновлять свою деятельность, платить налоги. То есть даже в таких условиях они пытаются наладить свою жизнь", - заметил Синегубов.

Он также добавил, что пока оснований для эвакуации из города и области нет. Однако Синегубов подчеркнул, чтобы люди не находились без необходимости на улицах и ни в коем случае не игнорировали сигналы воздушной тревоги.

Ситуация в Харьковской области: последние новости

Российские захватчики продолжают попытки атаки позиций Вооруженных Сил Украины на Изюмском направлении. Впрочем, в течение 7 июня кафиры не имели там никакого успеха.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в течение 7 июня оккупанты продолжали обстреливать Харьков. По его словам, захватчики били жилому району города, в результате чего погиб и ранены.

В ночь на 8 июня русские изверги снова били по Харькову, в результате чего вспыхнуло 7 пожаров. В частности, им удалось "денацифицировать" супермаркет и производственный объект.

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