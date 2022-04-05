В Харьковской области из-за обстрелов произошло 15 пожаров: горели дома, склады, авто и магазины

Из-за вражеских обстрелов в Харьковской области произошло 15 пожаров за сутки 4 апреля. Горели жилые дома, авто, склады и магазины.

Спасатели не только тушили пожары, но и разбирали завалы. К сожалению, там они обнаружили тела погибших и пострадавших. Об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области 5 апреля утром.

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Так, спасатели выезжали на тушение пожаров, вызванных обстрелами жилых многоэтажек, частных домов, станций технического обслуживания, гаражей и автомобилей, складских зданий, объектов торговли и питания,

– говорится в сообщении.

Пожар произошел в таких районах Харькова:

Киевском – 5;

Московском – 2;

Шевченковском – 2;

Немышлянском – 1;

Индустриальном – 1;

Холодногорском – 1;

а также в Изюмском (2) и Харьковском (1) районах области.

Из-под завалов сотрудники ГСЧС спасли одну пострадавшую и вытащили тела 3 погибших.

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