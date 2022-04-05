В Харьковской области из-за обстрелов произошло 15 пожаров: горели дома, склады, авто и магазины
Источник:ГСЧС
Из-за вражеских обстрелов в Харьковской области произошло 15 пожаров за сутки 4 апреля. Горели жилые дома, авто, склады и магазины.
Спасатели не только тушили пожары, но и разбирали завалы. К сожалению, там они обнаружили тела погибших и пострадавших. Об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области 5 апреля утром.
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Так, спасатели выезжали на тушение пожаров, вызванных обстрелами жилых многоэтажек, частных домов, станций технического обслуживания, гаражей и автомобилей, складских зданий, объектов торговли и питания,
– говорится в сообщении.
Пожар произошел в таких районах Харькова:
- Киевском – 5;
- Московском – 2;
- Шевченковском – 2;
- Немышлянском – 1;
- Индустриальном – 1;
- Холодногорском – 1;
- а также в Изюмском (2) и Харьковском (1) районах области.
Из-под завалов сотрудники ГСЧС спасли одну пострадавшую и вытащили тела 3 погибших.
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