Рятувальники не лише гасили пожежі, а й розбирали завали. На жаль, там вони виявили тіла загиблих та постраждалих. Про це повідомили в ДСНС Харківської області 5 квітня зранку.
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Так, рятувальники виїздили на гасіння пожеж спричинених обстрілами житлових багатоповерхівок, приватних будинків, станцій технічного обслуговування, гаражів та автомобілів, складських будівель, об'єктів торгівлі та харчування,
– мовиться в повідомленні.
Пожежі сталися у таких районах Харкова:
- Київському – 5;
- Московському – 2;
- Шевченківському – 2;
- Немишлянському – 1;
- Індустріальному – 1;
- Холодногірському – 1;
- а також в Ізюмському (2) та Харківському (1) районах області.
З-під завалів співробітники ДСНС врятували одну постраждалу та витягнути тіла 3 загиблих.
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