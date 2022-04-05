Рятувальники не лише гасили пожежі, а й розбирали завали. На жаль, там вони виявили тіла загиблих та постраждалих. Про це повідомили в ДСНС Харківської області 5 квітня зранку.

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Так, рятувальники виїздили на гасіння пожеж спричинених обстрілами житлових багатоповерхівок, приватних будинків, станцій технічного обслуговування, гаражів та автомобілів, складських будівель, об'єктів торгівлі та харчування,

– мовиться в повідомленні.

Пожежі сталися у таких районах Харкова:

Київському – 5;

Московському – 2;

Шевченківському – 2;

Немишлянському – 1;

Індустріальному – 1;

Холодногірському – 1;

а також в Ізюмському (2) та Харківському (1) районах області.

З-під завалів співробітники ДСНС врятували одну постраждалу та витягнути тіла 3 загиблих.

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