В Харьковской области местные отравили российских оккупантов: 2 "двухсотых" и 28 – в реанимации

Жители Изюмского района Харьковской области "угостили" российских захватчиков отравленными пирожками. Отведав их, 2 оккупантов погибли сразу, еще 28 – попали в реанимацию.

В главном управлении разведки Министерства обороны сообщили, что российских захватчиков в Украине травят местные жители и алкоголь.

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В Харьковской области люди отравили оккупантов

Украинцы сопротивляются оккупантам всеми доступными средствами. По имеющейся информации, местные жители Изюмского района Харьковской области "угостили" россиян из 3-й мотострелковой дивизии России отравленными пирожками.

В результате двое оккупантов погибли сразу, еще 28 попали в реанимацию,

– отметили в разведке.

Информацию об их состоянии уточняют.

Кроме того, еще около 500 военнослужащих 3 мотострелковой дивизии находятся в больницах в результате тяжелого отравления алкоголем неизвестного происхождения.

Российское командование списывает эти случаи на так называемые "небоевые потери".

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