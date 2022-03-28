В Харьковской области оккупанты использовали системы залпового огня около 180 раз

Российские террористы сутки 27 марта обстреливали Харьковскую область. Они открывали огонь из реактивных систем залпового огня около 180 раз.

В частности, россияне стреляли из "Смерча". Они использовали запрещенные международными договорами кассетные боеприпасы.

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Также рашисты нанесли около 59 артиллерийских и минометных обстрелов. Огонь открывали в:

Салтовцы,

Алексеевка,

Пятихатках,

Чугуевые,

Дергачи.

Вооруженные Силы в Харьковской области на некоторых направлениях перешли в контрнаступление. Мала Рогань полностью находится под контролем наших войск и "зачищена" от оккупантов,

– рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он добавил, что наши военные освободили от оккупантов Ольховку и Гусаровку. В настоящее время ожесточенные бои продолжаются в Изюме.

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