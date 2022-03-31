В Харьковской области под завалами дома нашли тела взрослого и ребенка

В Харьковской области за сутки 30 марта спасатели совершили 9 выездов для помощи населению и разборки завалов. Во время одного выезда работники ГСЧС нашли тела погибших.

Дом был расположен в Донецкой ОТО Изюмского района. Российская армия до основания его разрушила.

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Спасатели нашли под завалами двух погибших, среди которых был и ребенок.

Отметим, также пожарные 11 раз выезжали на тушение пожаров, которые вызвали вражеские обстрелы. Это были многоквартирные дома, частные дома, складские помещения и тому подобное. Пожары возникали в жилых массивах Киевского и Шевченковского районов города, а также Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов области.

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