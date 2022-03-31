Будинок був розташований у Донецькій ОТГ Ізюмського району. Російська армія вщент його зруйнувала.

Важливо Українські військові поступово відтісняють росіян від Харкова

Рятувальники розшукали під завалами двох загиблих, серед яких була й дитина.

Зауважимо, також вогнеборці 11 разів виїжджали на гасіння пожеж, які спричинили ворожі обстріли. Це були багатоквартирні будинки, приватні будинки, складські приміщення тощо. Пожежі виникали у житлових масивах Київського та Шевченківського районах міста, а також Ізюмського, Харківського та Чугуївського районах області.

До теми дивіться відео, як ЗСУ звільнили від ворога Малу Рогань на Харківщині: