В Харьковской области в результате российских обстрелов за сутки произошло 27 пожаров

16 апреля 2022 , 08:40
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Источник:

ГСЧС

За минувшие сутки, 15 апреля, в Харьковской области зафиксировали аж 34 пожара. Большинство возгораний произошли из-за вражеских обстрелов.

Крупнейший пожар произошел в одном из складов в Харьковском районе. Горело на площади величиной в 2,5 тысячи квадратных метров. Огонь тушили спасатели из четырех отделений ГСЧС.

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Были пожары в частном секторе

Так, в Шевченковском районе горели три жилых здания на площади в 1,5 тысячи квадратных метров. К счастью, возгорание удалось быстро потушить.

Значительное количество пожаров было в Индустриальном районе Харькова. Там россияне обстреляли жилой массив и торговые объекты: было сразу 8 пожаров, которые также удалось потушить.

В целом возгорания произошли в таких районах города и области:

  • Слободском – 2.
  • Шевченковском – 3.
  • Основянском – 1.
  • Немышлянском – 1.
  • Московском – 3.
  • Киевском – 2.
  • Индустриальном – 10.
  • Изюмском – 1.
  • Харьковском – 4.

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Автор: Петро Синєокий