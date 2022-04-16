В Харьковской области в результате российских обстрелов за сутки произошло 27 пожаров
Источник:ГСЧС
За минувшие сутки, 15 апреля, в Харьковской области зафиксировали аж 34 пожара. Большинство возгораний произошли из-за вражеских обстрелов.
Крупнейший пожар произошел в одном из складов в Харьковском районе. Горело на площади величиной в 2,5 тысячи квадратных метров. Огонь тушили спасатели из четырех отделений ГСЧС.
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Были пожары в частном секторе
Так, в Шевченковском районе горели три жилых здания на площади в 1,5 тысячи квадратных метров. К счастью, возгорание удалось быстро потушить.
Значительное количество пожаров было в Индустриальном районе Харькова. Там россияне обстреляли жилой массив и торговые объекты: было сразу 8 пожаров, которые также удалось потушить.
В целом возгорания произошли в таких районах города и области:
- Слободском – 2.
- Шевченковском – 3.
- Основянском – 1.
- Немышлянском – 1.
- Московском – 3.
- Киевском – 2.
- Индустриальном – 10.
- Изюмском – 1.
- Харьковском – 4.
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