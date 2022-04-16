Найбільша пожежа сталася в одному зі складів в Харківському районі. Горіло на площі завбільшки у 2,5 тисячі квадратних метрів. Вогонь гасили рятувальники з чотирьох відділень ДСНС.
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Були пожежі у приватному секторі
Так, в Шевченківському районі горіли три житлові будівлі на площі у 1,5 тисячі квадратних метрів. На щастя, загоряння вдалося швидко загасити.
Значна кількість пожеж була в Індустріальному районі Харкова. Там росіяни обстріляли житловий масив та торговельні об’єкти: було одразу 8 пожеж, які також вдалося загасити.
Загалом загоряння сталися у таких районах міста та області:
- Слобідському – 2.
- Шевченківському – 3.
- Основ’янському – 1.
- Немишлянському – 1.
- Московському – 3.
- Київському – 2.
- Індустріальному – 10.
- Ізюмському – 1.
- Харківському – 4.
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