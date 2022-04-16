Найбільша пожежа сталася в одному зі складів в Харківському районі. Горіло на площі завбільшки у 2,5 тисячі квадратних метрів. Вогонь гасили рятувальники з чотирьох відділень ДСНС.

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Були пожежі у приватному секторі

Так, в Шевченківському районі горіли три житлові будівлі на площі у 1,5 тисячі квадратних метрів. На щастя, загоряння вдалося швидко загасити.

Значна кількість пожеж була в Індустріальному районі Харкова. Там росіяни обстріляли житловий масив та торговельні об’єкти: було одразу 8 пожеж, які також вдалося загасити.

Загалом загоряння сталися у таких районах міста та області:

Слобідському – 2.

Шевченківському – 3.

Основ’янському – 1.

Немишлянському – 1.

Московському – 3.

Київському – 2.

Індустріальному – 10.

Ізюмському – 1.

Харківському – 4.

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