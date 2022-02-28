В Харьковской области ветераны-спасатели объединяются в добровольные пожарные группы
Источник:ГСЧС Украины
В результате войны России с Украиной многие села и города Харьковщины остались без помощи ГСЧС. Ветераны-спасатели добровольно объединились, чтобы помогать людям.
В частности, добровольную пожарно-спасательную группу организовали в поселке Слобожанское. Об этом сообщает ГСЧС 28 февраля.
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Для тушения пожаров в Харьковской области многим спасателям нужно преодолеть около 80 километров расстояния.
Для того чтобы облегчить работу спасателям, в области начинают создавать добровольные группы. В них входят ветераны-спасатели и местные жители.
Волонтеры уже начали дежурство и готовы реагировать на все пожары и чрезвычайные ситуации. За прошедшие сутки 27 февраля они оперативно потушили пожар в селе Благодатное. Там в результате вражеских обстрелов загорелись 2 жилых дома, хозяйственные помещения, гаражи и автомобили.
ГСЧС призывает ветеранов-спасателей приобщаться к добровольным группам.
Каждый ветеран, который имеет силы и желание помогать собратьям-огнеборцам реагировать на вызовы, может обратиться к руководителю подразделения, где проходил службу до увольнения,
– говорится в сообщении.
Особая потребность в пожарных-волонтерах есть в сельской местности.
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