В Харьковской области ВСУ освободили уже 24 населенных пункта, – Залужный

Главнокомандующий ВСУ Залужный рассказал, что украинские защитники освободили уже 24 населенных пункта в Харьковской области, которые были под оккупацией боевиков.

Главнокомандующий войсками Вооруженных Сил Украины генерал Валерий Залужный сообщил, что украинские военные уже освободили от оккупационного гнета 24 населенных пункта Харьковщины. Среди них – село Кутузовка, жители которого жили в подвале более 2 месяцев.

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Залужный рассказал, что в начале украинские защитники деоккупировали село Кутузовка Ольховской сельской общины Харьковской области.

Украинцы возвращают контроль над населенными пунктами Харьковской области / Фото Валерия Залужного

Украинцы возвращают контроль над населенными пунктами Харьковской области / Фото Валерия Залужного

По его словам, около 170 местных жителей Кутузовки пробыли в подвале детского сада более 2 месяцев – люди скрывались от обстрелов российских оккупантов и боялись выйти на улицу.

В подвалах Кутузовки скрывалось от обстрелов 170 человек / Фото Валерия Залужного

Среди живших в подвале были и дети – в бесчеловечных условиях скрывались 40 детей в возрасте от 3 месяцев до 12 лет.

В подвале детского сада в Кутузовке жило 40 детей / Фото Валерия Залужного

Украинские защитники, которые смогли отбить село, оказали первую медицинскую помощь местным жителям, а также помогли со всем необходимым для жизни – водой, едой и одеждой.

Каждый день, уничтожая врага, освобождая города и села от оккупантов, восстанавливая инфраструктуру, военнослужащие Вооруженных Сил Украины пресекают преступления российской федерации против гражданского населения и препятствуют совершению новых. Наша обязанность – защитить свой народ и свое государство. И мы его с честью выполняем. Итого к Победе!

– написал Валерий Залужный.

Украинские воины продолжают очищать территорию страны от российского гнета / Фото Валерий Залужный

Ранее сообщалось, что с 5 мая украинские защитники уже уволили 23 населенных пункта. Россияне пытаются не дать выйти бойцам ВСУ на государственную административную границу, однако украинские воины уверенно продвигаются вперед.

В утренней сводке Генштаб ВСУ отмечал, что на Харьковском направлении российские кафиры пытаются вести контрнаступление, чтобы вернуть утраченные позиции (18 мая стало известно, что украинские защитники уволили еще одно село в Харьковской области).

Также активизировали деятельность диверсионно-разведывательных групп.

Тем временем в Харьков и на деоккупированную территорию области возвращаются люди. Однако глава Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что это еще не совсем безопасно.

16 мая бойцы 227 батальона территориальной обороны смогли оттеснить кафиров и вышли к государственной границе Харьковской области. Их лично поблагодарил президент Владимир Зеленский в своей вечерней речи.

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