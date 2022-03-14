В Харьковской области за сутки разгрузили 6 вагонов и 7 фур гуманитарной помощи

В Харьковской области продолжает развозить гуманитарную помощь. Так, за минувшие сутки удалось разгрузить 6 вагонов, а также 7 фур с самым необходимым.

В своем телеграме глава Харьковской ОВ Олег Синегубов рассказал, что в области продолжают заниматься логистикой гуманитарной помощи.

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Гуманитарный штаб распространяет помощь, оказанную партнерами

Так, за последние сутки в Харьковской области разгрузили 6 вагонов, а также 7 фур помощи.

Глава ОВА добавил, что собранное распространяют на пункты "Укрпочты", "Новой Почты", а также в территориальные общины Харьковской области.

Адреса, по которым можно получить гуманитарную помощь:

Благодарю наших друзей из центральных и западных областей Украины, партнеров из-за границы и волонтеров. Вместе – мы сила,

– подчеркнул он.

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