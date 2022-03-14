У своєму телеграмі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що в області продовжують займатися логістикою гуманітарної допомоги.

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Гуманітарний штаб розповсюджує допомогу, надану партнерами

Так, за останню добу на Харківщині розвантажили 6 вагонів, а також 7 фур допомоги.

Глава ОВА додав, що зібране розповсюджують на пункти "Укрпошти", "Нової Пошти", а також до територіальних громад Харківської області.

Адреси, за якими можна отримати гуманітарну допомогу:

Дякую нашим друзям із центральних та західних областей України, партнерам з-за кордону та волонтерам. Разом – ми сила,

– підкреслив він.

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