В Харьковской области за сутки враг обстрелял жилую и критическую инфраструктуру: трое погибших
Источник:Олег Синегубов
За сутки 5 июня российские оккупанты обстреляли жилые дома, авто и критическую инфраструктуру в Харьковской области. В результате погибли 3 человека.
Российские кафиры обстреляли не только область, но и сам город Харьков. Там, к счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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3 погибших и 10 раненых
В области повреждены жилые дома, общественные постройки, автомобили, объекты критической инфраструктуры. Всего в области в течение суток: 3 погибших и 10 раненых,
– говорится в сообщении.
В Балаклее Изюмского района погиб 1 человек и еще 7 – ранены. В Чугуеве – тоже 1 погибший, 1 раненый. В Черкасской Лозовой – 1 погибший, а в селе Слобожанское – 2 раненых.
Российские кафиры пытались атаковать позиции ВСУ на Изюмщине. Успехов враг не понес, поэтому вынужден был отступить, понеся потери.
На северном и северо-восточном направлении русские кафиры сосредоточили внимание на обороне. Украинские военные пытаются продвигаться вперед. Тем временем россияне продолжают обстреливать мирное население и жилые районы в целом. Кроме Изюмского района области они еще обстреляли Харьковский и Чугуевский районы.
Что касается ситуации в Харькове, то за сутки 5 июня захватчики обстреливали Салтовский и Слободской районы. Они били по инфраструктуре из реактивных систем залпового огня. Есть попадание в жилой дом. По предварительным данным, никто не пострадал.
Россияне беспощадно обстреливают Донбасс
- Самая сложная ситуация остается на Донбассе. Российские кафиры сосредоточивают все свои усилия на том, чтобы не только захватить Донбасс и Луганщину, а полностью уничтожить их.
- За сутки 6 июня россияне обстреляли 22 населенных пункта Донбасса . В результате погибли не менее 8 мирных жителей.
- В результате обстрелов российских войск разрушены и повреждены 56 гражданских объектов, среди которых в основном есть жилые дома. В Авдеевке еще – здание больницы и два помещения скорой медицинской помощи.
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