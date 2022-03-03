На Харьковском направлении враг вынужден перейти из атаки в оборону

Российские захватчики терпят неудачи на Харьковском направлении. Они стремятся окружить областной центр, но сталкиваются с серьезным сопротивлением.

Это – актуальная информация по состоянию на 3 марта в 12:00. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице Генштаба ВСУ.

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Враг стремится окружить Харьков

Украинские военные пояснили, что противник силами до 6 БТГр (батальонных тактических групп) был вынужден перейти к обороне.

Силами до трех БТГр, вероятно, осуществит очередную попытку окружить Харьков с юга,

– предупредили в Генштабе ВСУ.

Ранее советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что в Харькове враг пробует продвигаться, но понес катастрофические потери среди личного состава.

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