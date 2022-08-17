российские корабли боятся подойти к нашим берегам: на что способна сверхмощная ракета "Гарпун"

С самого начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины черноморский флот россии блокировал моря и постоянно угрожал высадкой десанта на берега украинских городов. Но в последнее время корабли оккупантов держатся подальше, ведь партнеры передали Украине ракеты "Гарпун".

Противодействовать угрозам россии в море тяжело, ведь потопить корабль – это не то же самое, что уничтожить танк. Такая военная техника имеет очень хорошую броню и простым вооружением ее не возьмешь.

Тема Мощно уничтожает российские склады с боеприпасами: все о системе HIMARS, которая бьет сверхточно в цель

Ракеты "Гарпун" уже работают в Украине.

Однако благодаря стратегическому партнерству Украины с США и союзниками, российские корабли теперь не просто отошли от украинских побережий, а вообще пытаются держаться на расстоянии в сотни километров.

Ведь на вооружении наших ВМС появились универсальные самонаводящиеся противокорабельные ракеты Harpoon, предназначенные для уничтожения надводных целей. Разработкой именно этого оружия занимались еще в 70-х годах, и с тех пор этот 500-килограммовый снаряд затопил немало кораблей.

Из-за сверхнизкой траектории полета его невозможно сбить, а сам пуск можно совершать с разных платформ – с корабля, субмарины, самолета и даже с береговых специальных установок.

"Гарпун" – самая популярная и одна из мощнейших противокорабельных ракет в мире. Благодаря нашим друзьям и партнерам это оружие вместе с украинскими Нептунами уже стоит на вооружении и защищает украинские берега.



Ракета "Гарпун" уже есть на вооружении Украины / Скриншот с видео

Но сегодня у Украины нет технической возможности запускать снаряд с кораблей, самолетов или субмарин. Единственный доступный для нас метод – со специальных пусковых береговых установок.

Принцип, тот же по которому вылетают украинские "Нептуны". И этого достаточно, чтобы уберечь береговую зону и заставить россиян увести свои корабли подальше от украинской территории.

К слову, один запуск такой ракеты стоит от одного миллиона долларов. Это немало, но и не много, учитывая, сколько стоят корабли. Сам только патрульный бронированный катер может стоить в районе 10 – 15 миллионов долларов.

На что способны мощные ракеты "Гарпун"

Гарпун весит почти 550 килограммов, но все зависит от модификации и его масса может достигать даже 700 килограммов. Сама боевая часть – 200. Этого достаточно, чтобы не только подбивать российские большие десантные корабли, но и даже топить их.

Обратите внимание Надежная защита от вражеских ракет: что способны ЗРК IRIS-T SLM, которых ждет Украина

Длина тоже в зависимости от модификации может достигать более 4.5 метров. Представляете ракету длиной почти как автобус? При этом дальность полета "Гарпуна" может колебаться в пределах от 140 до 315 километров, а скорость – 850 километров в час.



Характеристики ракеты "Гарпун" / Скриншот 24 канала

И все это на такой низкой высоте, что системы ПВО не могут ей противодействовать.

У "Гарпуна" есть два варианта запуска:

Первый – когда оператору известны точные координаты цели. Так обычно происходит большинство запусков. В этом случае ракета гарантированно попадет в корабль. Потому что заранее будет идти к ней на низкой высоте, чтобы избежать работы враждебных противовоздушных систем.

Второй вариант – когда координат мишени нет. То есть ее даже не видно на горизонте. В этом случае оператор может запустить "Гарпун" в вероятном направлении нахождения корабля. Современные системы этой ракеты дают ей возможность самостоятельно найти цель.

Смотрите новый выпуск "Оружие победы" на 24 канале: видео



Снаряд может фиксировать мишени на расстоянии от 10 до 40 км в зависимости от погодных условий. Но при поиске ракета поднимается высоко, чтобы идентифицировать объект. Соответственно – становится более уязвимой к враждебным системам ПВО.

Ракета летит на высоте от 2 до 4 м над поверхностью воды. Именно это делает его практически невидимым для систем противовоздушной обороны.

По схожему принципу работают украинские "Нептуны" и именно таким образом утопили российский ракетный крейсер "Москва". Это называется горизонтальной атакой и ее используют для уничтожения больших вражеских кораблей.

Для уничтожения малых целей, как катеров или субмарин, которые всплыли на поверхность, используется другой метод. Для этого "Гарпун" поднимается в воздух на высоту до 18 километров. И зафиксировав мишень – идет в крутое пике пока не попадет в корабль.

Ракета может самостоятельно искать цель.

Кстати, ракету можно запрограммировать на поиск и поражение конкретной модели или даже вида корабля. Далее компьютерные системы ракеты сами определят и найдут нужную цель даже среди большого скопления вражеских судов.

Для поражения целей Гарпун использует инерциальную навигацию с помощью GPS-систем. Не попасть – не удастся, если уж цель зафиксирована – это конец. Есть, конечно, шанс сбить ракету системами ПВО, но скорость и малозаметность этого снаряда минимизируют такой сценарий развития событий.

Украине такие ракеты помогут деблокировать моря, порты и заставят российские корабли не выходить из портов. Ведь как только они покинут место дислокации – их ждет судьба ракетного крейсера "Москва".

На тему Настоящий ужас для российских войск: особенности "Байрактара", которые помогают Украине в войне

К слову, самым масштабным использованием "Гарпунов" была морская битва в апреле 1988 года. Операция называлась "Богомол". Американский флот вступил в бой с иранским. Оба пользовались "гарпунами". Это была битва, в которой тонули катера, крейсеры и фрегаты.



Ракеты "Гарпун" в действии / Фото из википедии

Вот, чтобы избежать судьбы того противостояния российские корабли и не подходят к украинским берегам. Ведь благодаря стратегическому партнерству с США и союзниками, украинские защитники получили возможность достойно и больно врагу давать отпор, как только тот хоть на секунду решит подойти к нам поближе.