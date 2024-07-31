Харрис опережает Трампа по поддержке в четырех ключевых штатах из семи, - Bloomberg

Вице-президент США Камала Харрис опередила кандидата от республиканцев Дональда Трампа в четырех из семи ключевых штатов, которые, вероятно, решат исход выборов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели агентство Bloomberg и компания Morning Consult.

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Харрис имеет преимущество над Трампом:

в Аризоне – 49% опрошенных за вице-президента США, против 47% за экс-президента,

Висконсини – 50% против 47,

Мичигане – 53% против 42%,

и Неваде – 47% против 45%.

В то же время оба кандидата имеют одинаковый уровень поддержки в штате Джорджия (47%).

Среди двух ключевых штатов, оставшихся, Трамп опережает Харрис в Пенсильвании – 50% против 46% и Северной Каролине – 50% против 46%.

В общем действующий вице-президент США опережает экс-президента на 1 процентный пункт – за Харрис 48% респондентов, за Трампа 47%,

– говорится в сообщении.

Заметим, что Джо Байден – действующий глава Белого дома в аналогичном опросе в начале июля проигрывал Трампу на 2% – 47% против 45%.

Опрос, который показал преимущество Харрис над Трампом, проводили в период с 24 по 28 июля. Участие в нем приняли почти 5 тысяч американских избирателей из 7-ми штатов. Погрешность – 1 процентный пункт.