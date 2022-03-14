Харрис встретилась с Трюдо, чтобы обсудить ситуацию вокруг вторжения России в Украину

Вице-президент США Камала Харрис встретилась с канадским премьером Джастином Трюдо в Польше. Политики говорили о том, каким должен быть ответ на агрессию России против Украины.

О деталях переговоров Харрис сообщила в соцсетях. Политик подчеркнула: ответ союзников на вторжение Москвы на украинскую территорию должен быть скоординирован.

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И Канада, и США привержены поддержке народа Украины

Наш скоординированный ответ, от санкций до других экономических мер, основывается на нашей общей приверженности поддержке народа Украины,

– сказала Харрис.

Отметим, что ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заверил главу МИД Дмитрия Кулебу, что НАТО привержено поддержке территориальной целостности Украины. Он отметил, что Альянс будет делать все возможное, чтобы остановить Путина.

Также в Вашингтоне пригрозили возможными последствиями Китаю. Ведь раньше в СМИ появилась информация, что Москва обратилась к Пекину за военной и финансовой помощью.

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