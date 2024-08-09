Есть опыт во внешней политике: как избранный Харрис вице-президент повлияет на ее позицию по Украине
Камала Харрис выбрала того, кто станет ее вице-президентом в случае победы на предстоящих выборах в США. Официально стало известно, что это губернатор штата Миннесота Тим Уолз.
Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу, что новоизбранный вице-президент от демократов является положительной кандидатурой для нашего государства. Возможно, он лучше всего понимает реальную ситуацию Украины в противостоянии России, из всех претендентов на эту должность.
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Преимущества Тима Волза
Алексей Буряченко предположил, что Камала Харрис и Тим Уолз разделят внешнеполитические дела, если кандидат от демократической партии победит на выборах в США.
У Камалы Харрис немного опыта во внешнеполитической коммуникации. А у Уолза такой опыт есть,
– сказал он.
Вице-президент от демократов 20 лет был конгрессменом. Он также успешно баллотировался в губернаторы. Уолз совершал достаточно успешные дипломатические визиты в Китай, также бывал в Украине и других государствах.
"Он не сосредоточен только на внутренней политике США и, возможно, это было одним из факторов выбора Камалы Харрис именно Тима Уолза", – отметил политолог.
Позиция по Украине
По мнению Алексея Буряченко, Украина будет частью политической риторики Волза во время предвыборной гонки.
Были определенные опасения относительно отношения Камалы Харрис к поддержке Украины, но назначив своим вице-президентом Тима Волза ее позиция может стать более проукраинской,
– высказался он.