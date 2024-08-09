Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко розповів 24 Каналу, що новообраний віцепрезидент від демократів є позитивною кандидатурою для нашої держави. Можливо, він найкраще розуміє реальну ситуацію України в протистоянні Росії, з усіх претендентів на цю посаду.

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Переваги Тіма Волза

Олексій Буряченко припустив, що Камала Гарріс та Тім Волз розділять зовнішньополітичні справи, якщо кандидат від демократичної партії переможе на виборах у США.

У Камали Гарріс небагато досвіду в зовнішньополітичній комунікації. А у Волза такий досвід є,

– сказав він.

Віцепрезидент від демократів 20 років був конгресменом. Він також успішно балотувався в губернатори. Волз здійснював досить успішні дипломатичні візити до Китаю, також бував в Україні та інших державах.

"Він не зосереджений лише на внутрішній політиці США і, можливо, це було одним із факторів вибору Камали Гарріс саме Тіма Волза", – зазначив політолог.

Позиція щодо України

На думку Олексія Буряченка, Україна буде частиною політичної риторики Волза під час передвиборчих перегонів.

Були певні перестороги щодо ставлення Камали Гарріс до підтримки України, але призначивши своїм віцепрезидентом Тіма Волза її позиція може стати більш проукраїнською,

– висловився він.