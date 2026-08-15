Оболенский объяснил, почему "Хартия" присоединилась к программе Ермака – "Адвокат+"

Корпус "Хартия" сообщил о присоединении всех своих 8 подразделений к программе "Адвокат+". Речь идет о шести бригадах и двух полках, которые теперь смогут получать дополнительную юридическую поддержку.

Об этом сообщает командир корпуса Игорь Оболенский.

Почему "Хартия" присоединилась к программе?

В "Хартии" отметили, что корпус и раньше оказывал военнослужащим помощь в решении юридических вопросов. В то же время благодаря программе для этого будет больше ресурсов.

Игорь Оболенский пояснил, что решение об участии в программе не означает автоматической поддержки или обязательного использования ее услуг всеми военными.

Программа "Адвокат+" является добровольной, и участники "Хартии" сами будут решать, пользоваться ли ее поддержкой или нет. В то же время мы открыты для других программ, которые готовы оказывать юридическую поддержку нашим военнослужащим,

– написал он.

Оболенский также отреагировал на дискуссию вокруг участия Андрея Ермака в создании и деятельности программы. Он напомнил, что тот помогал "Хартии" еще до ее нынешнего статуса.

В свое время, в 2023 году, Андрей Ермак был одним из тех, кто открыл нам дверь к созданию подразделения и помогал в его обеспечении. Он помог убедить Президента в том, что из добровольческого формирования может вырасти эффективное подразделение, в которое стоит инвестировать. Я всегда упоминал об этом публично. И для меня признаком порядочности и человечности является умение помнить о помощи и поддержке. Независимо от должности или даже репутационных проблем,

– отметил он.

Командир "Хартии" при этом заявил, что не склонен оценивать людей исключительно по их нынешней репутации или должности. По его словам, важно помнить как об оказанной человеку помощи, так и о возможности перемен в будущем.

"Жизнь научила меня не впадать ни в идеализацию, ни в обесценивание. Ведь у каждого святого есть прошлое, а у каждого грешника – будущее", – написал Оболенский.

Он добавил, что "Хартия" и в дальнейшем планирует демонстрировать свои ценности и приоритеты прежде всего результатами на поле боя.

Напомним, программу "Адвокат+" инициировал комитет Национальной ассоциации адвокатов Украины по защите пострадавших от вооруженной агрессии против Украины. Комитет НААУ был создан 3 марта, а его инициатором и руководителем стал Андрей Ермак.

В рамках программы предусмотрена юридическая поддержка украинских военнослужащих. Ранее в НААУ сообщали, что Ермак вместе с другими адвокатами посещал подразделения ВСУ в зоне боевых действий для проведения консультаций.

14 августа в "Хартии" сообщили, что они присоединились к программе. На это отреагировал писатель Сергей Жадан, который служит в этом корпусе. Он сравнил бывшего главу Офиса президента с кумом Путина и предателем Украины Виктором Медведчуком.