Про це повідомляє командир корпусу Ігор Оболєнський.

Чому "Хартія" долучилася до програми?

У "Хартії" зазначили, що корпус і раніше надавав військовослужбовцям допомогу у розв'язанні юридичних питань. Водночас завдяки програмі для цього буде більше ресурсів.

Ігор Оболєнський пояснив, що рішення про участь у програмі не означає автоматичної підтримки чи обов'язкового використання її послуг усіма військовими.

Програма "Адвокат+" є добровільною і хартійці самі вирішуватимуть чи користуватися її підтримкою, чи ні. Водночас ми відкриті до інших програм, які готові надавати юридичну підтримку нашим військовослужбовцям,

– написав він.

Оболєнський також відреагував на дискусію навколо участі Андрія Єрмака у створенні та діяльності програми. Він нагадав, що той допомагав "Хартії" ще до її нинішнього статусу.

Свого часу у 2023 році Андрій Єрмак був одним із тих, хто відкрив нам двері до створення підрозділу і допомагав у його забезпеченні. Він допоміг переконати Президента в тому, що з добровольчого формування може вирости ефективний підрозділ, в який варто інвестувати. Я завжди згадував про це публічно. І для мене ознакою порядності та людяності є пам'ятати про допомогу і підтримку. Незалежно від посади чи навіть репутаційних викликів,

– зазначив він.

Командир "Хартії" водночас заявив, що не схильний оцінювати людей виключно через їхню теперішню репутацію чи посаду. За його словами, важливо пам'ятати як про зроблену людину допомогу, так і про можливість змін у майбутньому.

"Мене життя навчило не впадати ані в ідеалізацію, ані в знецінення. Бо кожен святий має минуле, а кожен грішник – майбутнє", – написав Оболєнський.

Він додав, що "Хартія" й надалі планує демонструвати свої цінності та пріоритети передусім результатами на полі бою.

Нагадаємо, програму "Адвокат+" започаткував комітет Національної асоціації адвокатів України із захисту постраждалих від збройної агресії проти України. Комітет НААУ створили 3 березня, а його ініціатором та керівником став Андрій Єрмак.

У межах програми передбачена юридична підтримка українських військовослужбовців. Раніше в НААУ повідомляли, що Єрмак разом з іншими адвокатами відвідував підрозділи ЗСУ в зоні бойових дій для проведення консультацій.

14 серпня у "Хартії" повідомили, що вони долучилися до програми. На це відреагував письменник Сергій Жадан, який служить у цьому корпусі. Він порівняв колишнього керівника Офісу президента з кумом Путіна і зрадником України Віктором Медведчуком.