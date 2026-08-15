Сергій Жадан заявив, що він не хоче, аби його інтереси представляв Андрій Єрмак. Про це він написав у дописі в фейсбуці.

Що Жадан думає про Єрмака?

Письменник і військовослужбовець порівняв колишнього керівника Офісу президента з кумом Путіна і зрадником України Віктором Медведчуком.

Особисто не бачу різниці між адвокатом Єрмаком і адвокатом Медведчуком,

– зазначив він.

Водночас Жадан зауважив, що вважає неправильним "відхрещуватися від своїх". На його думку, корпус має відкрито прокомунікувати цю ситуацію.

Хартія – це досвід і робота тисяч бійців та командирів, які не можна знецінювати і нерозумно заперечувати,

– наголосив письменник.

Довідка: Віктор Медведчук працював адвокатом ще за радянських часів. Найбільше його адвокатська діяльність відома через справу поета-дисидента Василя Стуса.



У 1980 році Медведчука призначили захисником Стуса на політичному процесі. Поет не хотів, щоб саме він його захищав. Під час суду Медведчук не домігся виправдання і, за матеріалами справи, фактично погоджувався з тим, що Стуса можна покарати, просячи лише врахувати пом'якшувальні обставини.



Зрештою, поета засудили до 10 років таборів і 5 років заслання. У 1985 році він помер у радянському таборі.

Станом на 15:18 командир 2-го корпусу НГУ "Хартія" Ігор Оболєнський прокоментував критику його зустрічі з Єрмаком. Він заявив, що той багато зробив для корпусу.

Свого часу у 2023 році Андрій Єрмак був одним із тих, хто відкрив нам двері до створення підрозділу і допомагав у його забезпеченні. Він допоміг переконати Президента в тому, що з добровольчого формування може вирости ефективний підрозділ, в який варто інвестувати. Я завжди згадував про це публічно. І для мене ознакою порядності та людяності є пам'ятати про допомогу і підтримку,

– написав командир.

Водночас він додав, що програма "Адвокат+" є добровільною і хартійці самі вирішуватимуть чи користуватися її підтримкою чи ні.

Нагадаємо, що 14 серпня у "Хартії" повідомили, що увесь корпус долучився до програми "Адвокат+". Її започаткував комітет Національної асоціації адвокатів України, який очолює Єрмак.

До слова, Вищий антикорупційний суд 10 серпня частково задовольнив клопотання захисту колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака та розширив територію дозволеного для нього переміщення.

Раніше Єрмак міг перебувати без дозволу лише в Києві та Київській області. Тепер йому дозволено переміщуватися також у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Захист пояснив прохання участю Єрмака у проєкті з правової допомоги військовим. Водночас суд не скасував обов'язок носити електронний браслет.