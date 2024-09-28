От национального героя до террориста: биография Хасана Насраллы, которого ликвидировал Израиль

Армия обороны Израиля ударила по штаб-квартире "Хезболлы" в Бейруте и ликвидировала лидера организации Хасана Насраллу. Он был главой "Хезболлы" более 30 лет.

Насралла погиб в возрасте 64 лет. Главное из биографии лидера "Хезболлы" – читайте в материале 24 Канала.

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Религиозные взгляды Насраллы

Насралла родился в шиитской семье в пригороде Бейрута в 1960 году. Он закончил свое образование в Тире, где ненадолго присоединился к движению "Амаль", а затем поступил в шиитскую семинарию в Баальбеке, которая следовала учению аятоллы Мохаммада Бакира ас-Садра.

В 1976 году 16-летний Насралла отправился в Ирак, где его приняли в семинарию аятоллы ас-Садра в Наджафе. Однако через 3 года он был вынужден завершить обучение и уехать из страны вместе с десятками других ливанских студентов, поскольку Саддам Хусейн изгнал из страны многих шиитов.

Хасан Насралла был очень религиозным и считал, что ислам – "это религия, созданная для общества, которое может восстать и построить сообщество", поэтому часть своей жизни посвятил священнослужению.

Командование "Хезболлой"

Вернувшись в Ливан, Насралла учился и преподавал в школе лидера Амаля Аббаса аль-Мусави. Позже его избрали политическим делегатом "Амаль" в районе Бекаа, он стал членом центрального политического офиса.

1982 году Насралла присоединился к "Хезболле", которая сформировалась для борьбы с израильским вторжением в Ливан. Затем он снова прошел религиозные учения в Иране, после чего вернулся в Ливан и в 1992 году стал лидером организации. К слову, его предшественника также убил израильский авиаудар.

Именно под руководством Насраллы "Хезболла" приобрела ракеты с большей дальностью полета, что позволило Ливану наносить удары по северному Израилю. После вывода израильских войск из Ливана в 2000 году популярность "Хезболлы" возросла, а Насралла получил признание в Ливане и арабском мире.

Он также сыграл важную роль в обмене заключенными между Израилем и Хезболлой в 2004 году, в результате чего Иерусалим освободил сотни палестинских и ливанских заключенных. Также тогда Израиль передал Ливану много человеческих останков, включая останки сына Насраллы.

Это еще больше подняло рейтинг лидера "Хезболлы" в арабском мире. Его без преувеличения называли национальным героем.

Однако уже через несколько лет "Хезболлу" и Насраллу начали сильно критиковать, в частности из-за причастности к убийству ливанского премьер-министра Рафика Харири в 2005 году.

А еще из-за провокаций в отношении Израиля, которые приводили к новым конфликтам. В частности, Насралла приказал устроить засаду на израильский пограничный патруль, что привело к Ливанской войне 2006 года.

В дополнение под его командованием "Хезболла" приняла участие в войне в Сирии в 2013 году, что привело к значительным потерям.

Обратите внимание. Именно под председательством Насраллы "Хезболлу" признали террористической организацией полностью или частично в США, ЕС и других странах. Лига арабских государств также признала "Хезболлу" террористической организацией в 2016 году, хотя в 2024 году отменила свое решение.

В 2019 году Ливан всколыхнули массовые протесты, вызванные сильным финансово-экономическим кризисом. Под давлением и критикой ливанцев оказался и Хасан Насралла.

Также часть ливанцев считает, что именно "Хезболла" причастна к взрыву в порту Бейрута в 2020 году, что, опять же, усилило нелюбовь населения к организации.

Вишенкой на торте стало то, что после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября Насралла решил вмешаться в конфликт, инициировав нападения на Израиль, что снова привело к новому конфликту между Израилем и Ливаном.

27 сентября 2024 года Армия обороны Израиля объявила, что ее военно-воздушные силы нанесли удар по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте с целью убийства Насраллы. На следующий день в организации подтвердили смерть их лидера.