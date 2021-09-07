Как хасиды в Умани празднуют еврейский Новый год: яркие фото

В Умани началось масштабное празднование еврейского Нового года. Десятки тысяч хасидов прибыли на родину раввина Нахмана накануне Рош ха-Шана.

Журналист 24 канала Олег Климчук побывал в Умани и показал, как хасиды отмечают Новый год. Утром их было немного и все были вежливыми, а вот к вечеру градус развлечений существенно возрос.

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"В обед хасиды начали употреблять горячительные напитки, а под вечер начали "расходиться". Они очень сильно мусорят, несмотря на то, что есть контейнеры", – рассказал Климчук.

Контроль за порядком в Умани

Паломники имеют привычку выбрасывать мусор под ноги, даже если это стаканы с жидкостью. Улицы Умани патрулирует 600 полицейских, 200 нацгвардейцев, 100 спасателей и 11 представителей израильской полиции.

"В первую ночь празднования Рош ха-Шана в городе Умань правонарушений не зафиксировано, кроме того, что во время поверхностной проверки у одного из иностранцев обнаружили вещества, похожие на наркотические", – сообщила пресс-секретарь местной полиции Зоя Вовк.

Правоохранители также контролируют ситуацию благодаря техническим средствам. Мониторят улицы онлайн круглосуточно.

Впрочем, уже в обед уманские паломники отличились. Хасиды развели костер на балконе, чтобы приготовить еду. Неподалеку проходили спасатели, которые потушили огонь из огнетушителя и провели с нарушителями разъяснительную беседу.

Еврейский Новый год отмечают в Умани: смотрите видео 24 канала

Отношение местных к хасидам

Сами уманцы относятся к хасидам по-разному. Одни зарабатывают деньги на паломниках, другие – возмущаются их безнаказанностью.

Местная художница Елена отметила, что у хасидов есть деньги, поэтому это способствуют развитию города. Уманцы сдают им жилье в аренду, а сама женщина продает им картины.

Другая жительница города Надежда считает, что такая ситуация унижает людей. Мол, иностранцы целиком завладели городом.

Не только квартал их, а Умань их. Когда они что-то чудят, им ничего не делают. Они гуляют по всему городу, а нам туда не дай Бог зайти,

– подчеркнула Надежда.

Хасиды не обращают внимания и на карантинные ограничения – они ходят по городу без масок. По состоянию на 7 сентября зафиксировали 11 инфицированных хасидов в Умани. В то же время это не мешает им встречать еврейский Новый год. Масштабное празднование запланировано на среду, 8 сентября.

Как хасиды в Умани празднуют еврейский Новый год / Фото 24 канала, Олег Климчук

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