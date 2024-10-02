У могилы Раби Нахмана собрались тысячи людей: хасиды в Умани готовятся к первой молитве

На празднование Рош ха-Шана в Умань уже прибыли тысячи хасидов. Значительное их количество уже собрались у могилы Раби Нахмана для первой молитвы.

По состоянию на утро 2 октября более 30 тысяч паломников уже прибыли в Умань. Об этом сообщает OBOZ.UA.

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Что известно о хасидах в Умани

В Умани хасиды готовятся к празднованию иудейского Нового года – Рош ха-Шана. Тысячи людей уже собрались у могилы Раби Нахмана для первой молитвы.

Хасиды прибыли в Умань: смотрите видео

Традиция паломничества в Умань существует с XIX века и ежегодно привлекает паломников из разных уголков мира, включая Израиль, США и Европу.

Местная община готовится к встрече десятков тысяч паломников, поскольку празднование Рош ха-Шана является особенно важным для хасидов. Считается, что молитвы на могиле цадика Нахмана имеют особую силу, поэтому хасиды стремятся провести это время именно там.

Справка. Рош ха-Шана будет праздноваться с вечера 2 октября до вечера 4 октября. У иудеев наступит 5785 год.

Хасиды в Умани / Фото OBOZ.UA

Как обстрел Израиля помешал хасидам добраться до Умани

По состоянию на утро 2 октября в Умань уже прибыли более 30 тысяч паломников для участия в праздновании. Однако не все желающие смогли добраться до города в этом году.

Из-за массированных обстрелов Израиля со стороны Ирана накануне воздушное пространство было временно закрыто, что привело к отмене многих авиарейсов. В результате более 14 тысяч хасидов не смогли осуществить свое путешествие в Умань.

Заместитель городского головы Умани Олег Ганич сообщил Суспільному, что в этом году в Умань, вероятно, приедет меньше паломников, чем в прошлом году. Он отметил, что в 2023 году город посетили 35,5 тысяч хасидов.

Также заместитель мэра подчеркнул, что паломникам-хасидам не рекомендуется ехать в Умань на празднование Рош ха-Шана из-за ситуации с безопасностью в Украине.