Самая большая ошибка Украины в истории с ТЦК

История с ТЦК и общественным недовольством, которое неслось отовсюду – это результат ошибки нашего государства. Оно не отреагировало в тот момент, когда ситуацию еще можно было исправить.

Хейт должен быть направлен на уклонистов, а не ТЦК

Украинцы не осознают, что работники ТЦК – это такой же срез нашего общества. Там работают разные люди, как и на войне воюют разные люди, и гражданские бывают разными. Мы не можем говорить, что все они плохие или взяточники. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Безусловно, в ТЦК есть работники, которые отличились недопустимыми методами, когда забирали людей с улиц. Но здесь вопрос медийной подсветки. В украинском медиапространстве негатив значительно чаще направляют именно на ТЦК, а не на людей, которые нарушают закон и от него прячутся.

Например, вирусится видео, где ТЦК избили какого-то парня. Потом появляется то же, но расширенное видео, где оказывается, что парень первый начал проявлять агрессию. Однако это уже людей не смущает, они выбрали свою сторону.

Похожая ситуация до полномасштабного вторжения была в Украине с полицейскими. Когда полицейский как-то не так высказался, на него лилось куча хейта, а человека, который оскорблял этого полицейского, никто не осуждал. Мы любим сравнивать Украину с западными странами и говорить, как там хорошо. Так вот, в США полиция вообще с людьми не церемонится. Там нельзя как-то "не так" отвечать полицейскому.

Так почему же мы на это не смотрим? В Украине бытует культура, в которой всегда правы только люди. Это во многом напоминает пример с ТЦК.

Власть в Украине всегда защищает гражданских, а не военных

В определенный момент, когда общественное возмущение из-за мобилизации и ТЦК только набирало обороты, государство должно было вступиться за ТЦК и сказать, что действия людей, которые скрываются от мобилизации, являются незаконными и опасными, ведь мы должны защищать государство. Однако этого не произошло.

Историю с ТЦК нужно было брать под контроль с самого начала. Когда стало понятно, что общество воспринимает ТЦК негативно, надо было четко отделить их от военных, чтобы не было ассоциации. В обществе должно сохраняться позитивное отношение к военному и к армии в целом. Однако государство не сделало ничего – не изменило ни методы ТЦК, ни отношение к военным, не разъединило эти два понятия.

Сейчас, когда военный идет в форме по Киеву, то чувствует, что его здесь не ждут. Это неправильно и это бьет по моральному состоянию бойцов.

Во всех конфликтах политическая и военная власть в Украине проявляют защиту исключительно к гражданским людям. Это проблема нашего государства.