Хейт має бути спрямований на ухилянтів, а не ТЦК

Українці не усвідомлюють, що працівники ТЦК – це такий самий зріз нашого суспільства. Там працюють різні люди, як і на війні воюють різні люди, і цивільні бувають різними. Ми не можемо говорити, що всі вони погані чи хабарники. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Безумовно, у ТЦК є працівники, які відзначилися неприпустимими методами, коли забирали людей з вулиць. Але тут питання медійного підсвічування. В українському медіапросторі негатив значно частіше спрямовують саме на ТЦК, а не на людей, які порушують закон і від нього ховаються.

Наприклад, віруситься відео, де ТЦК побили якогось хлопця. Потім з'являється те саме, але розширене відео, де виявляється, що хлопець перший почав проявляти агресію. Однак це вже людей не бентежить, вони обрали свою сторону.

Схожа ситуація до повномасштабного вторгнення була в Україні з поліцейськими. Коли поліцейський якось не так висловився, на нього лилось купа хейту, а людину, яка ображала цього поліцейського, ніхто не засуджував. Ми любимо порівнювати Україну з західними країнами і говорити, як там добре. Так от, у США поліція взагалі з людьми не церемониться. Там не можна якось "не так" відповідати поліцейському.

То чому ж ми на це не дивимось? В Україні побутує культура, у якій завжди праві лише люди. Це багато в чому нагадує приклад з ТЦК.

Влада в Україні завжди захищає цивільних, а не військових

У певний момент, коли суспільне обурення через мобілізацію і ТЦК лише набирало обертів, держава мала вступитись за ТЦК і сказати, що дії людей, які переховуються від мобілізації, є незаконними й небезпечними, адже ми маємо захищати державу. Однак цього не сталося.

Історію з ТЦК потрібно було брати під контроль з самого початку. Коли стало зрозуміло, що суспільство сприймає ТЦК негативно, треба було чітко відділити їх від військових, щоб не було асоціації. У суспільстві має зберігатися позитивне ставлення до військового і до армії в цілому. Однак держава не зробила нічого – не змінила ні методи ТЦК, ні ставлення до військових, не роз'єднала ці два поняття.

Зараз, коли військовий йде у формі по Києву, то відчуває, що його тут не чекають. Це неправильно і це б'є по моральному стану бійців.

В усіх конфліктах політична та військова влада в Україні проявляють захист виключно до цивільних людей. Це проблема нашої держави.