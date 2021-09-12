HELP Chornobyl: что это за сервис и как им пользоваться – пошаговая инструкция

В Украине запустили бесплатный онлайн-сервис HELP Chornobyl, который помогает пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС получить обещанные государством деньги.

В Украине 1 747 803 граждан имеющих статус пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы или право на льготы, предусмотренные Законом Украины "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы". Из них – 185 206 – ликвидаторы аварии (данные Минсоцполитики на 1.07.2020).

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Что такое HELP Chornobyl Бесплатный автоматизированный онлайн-сервис, сочетающий функционал IT-стартапа и социальную миссию. Оказывает квалифицированную юридическую помощь ликвидаторам и пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС, помогает получить гарантированные государством выплаты.

Проблемы чернобыльцев для многих невидимы, как радиация, но они не менее разрушительны. Они замалчиваются, так же как когда-то замалчивалась Чернобыльская катастрофа. А люди, чьи вопросы на бумаге вроде бы давно уже решены, в реальности остаются наедине со своей бедой, без юридической помощи, которую они просто не могут себе позволить,

– объяснил идею создания проекта HELP Chornobyl его основатель Валерий Коршунов, председатель общественного объединения "Европейский институт Чернобыля".

А сами "чернобыльцы" говорят:

Не так сложно было в 1986 году, как сегодня получить свои законные выплаты…

"Чернобыльцам" нужна помощь / Коллаж HELP Chornobyl

Почему создан HELP Chornobyl

В Украине признается и действует принцип верховенства права, из которого вытекает обязанность государства не прибегать к своевольным действиям и соблюдать требования юридической определенности, что означает, что юридические нормы должны быть понятными и точными, чтобы их целью было обеспечение предсказуемости ситуации и правоотношений, что государство должно придерживаться взятых на себя обязательств в отношении людей и выполнять обещанное им,

– отметила юрист проекта Help Chornobyl Оксана Варга.

К сожалению, о существовании юридической определенности в вопросах защиты прав пострадавших в результате аварии на ЧАЭС говорить нельзя.

Государство много лет не выполняет законодательные положения, определенные Законом Украины "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы", постоянно их меняет и издает множество нормативных актов, положения которых противоречат друг другу, – говорит Варга. – Таким образом, гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, трудно, а большинству почти невозможно самостоятельно разобраться в перипетиях нормативных документов.

Как следствие, "чернобыльцы" постоянно борются за свои законные выплаты. Иногда это удается сделать лишь после многочисленных заявлений, обращений или через суд, но в карантинный период и эта схема практически не работает. А привлечение юриста в итоге будет стоить больше, чем сумма "отвоеванных" выплат.

Система HELP Chornobyl создана именно для того, чтобы в режиме онлайн предоставить пользователям бесплатную первичную юридическую консультацию.

Разработчики привлекли к проекту опытных профильных юристов, которые много лет работают с ликвидаторами, и вместе разработали CRM систему, которая автоматизирует значительную часть кропотливой бумажной работы.

Как действует HELP Chornobyl

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Пользователь самостоятельно заполняет формуляр на портале Help Chernobyl.

Это стандартные данные – ФИО, контакты (email и телефон), регион. Также надо указать личный статус (ликвидатор аварии на ЧАЭС, инвалид 1 или 2 группы, дитя Чернобыля, вдова ликвидатора тому подобное).

Шаг 2. Нужно правильно выбрать в формуляре один из вариантов:

Какой вопрос вы желаете решить?

Перечисление выплат или пенсий

Получение земельного участка

Индивидуальная юридическая консультация

Срочная помощь

Сервис HELP Chornobyl предоставляет услуги / Скриншоты

Шаг 3. После того, как бланк заполнен, пользователь нажимает кнопку "Отправить". Персональные данные отправляются на обработку.

Шаг 4. CRM система приложения формулирует соответствующие заявления, письма и обращения и направляет их на проверку к юристам проект HELP Chornobyl.

Шаг 5. Юристы HELP Chornobyl проверяют предоставленную пользователями информацию и отправляют документы в соответствующие государственные учреждения.

Процесс начался…

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Развитие HELP Chornobyl

Сейчас на сайте можно оставить заявку на бесплатную юридическую консультацию. Со временем появится большее количество услуг. Разработчики проекта планируют уже в ближайшее время расширить сервис, настроив дополнительные юридические услуги, которые также будут решаться онлайн.

Кроме того, будет создана отдельная страница, где каждый сможет по системе донейтов помочь отдельным ликвидаторам, находящимся в затруднительном положении.