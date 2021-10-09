В Хельсинки разогнали акцию экоактивистов: более чем полсотни задержанных

В Хельсинки демонстрация экоактивистов закончилась массовым разгоном демонстрантов. Правоохранители обвинили активистов в захвате Госсовета, ведь те перекрыли доступ к зданию.

В общем финская полиция задержала 51 активиста. Всех их обвиняют сразу по нескольким статьям.

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Задержанных подозревают в:

неповиновении приказам,

грубом нарушении покоя граждан,

препятствовании проведению собрания.

Требования активистов

Члены экологического движения Elokapina проводят в Финляндии с 29 октября по 8 октября акции протеста с призывом к правительству объявить чрезвычайную климатическую и экологическую ситуацию в стране и создать законодательство для достижения углеродистой нейтральности до 2025 года. Демонстранты требовали, чтобы им предоставили возможность обсудить этот вопрос с министром финансов Анникой Саарикко.

Чтобы привлечь внимание общественности, некоторые активисты приковали себя к конструкциям здания Госсовета.

Заметим, что представители экодвижения во время акций перекрывали дорожное движение и отказывались повиноваться полицейским.



Экоактивисты устроили 10-дневную акцию протеста / Фото YLE



Полиция задержала более 50 протестующих / Фото YLE